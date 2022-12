Singson, Marcos, De Venecia top performer na mga cong sa Ilocos-RPMD survey

Matapos ang komprehensibong national assessment ng mga nangungunang opisyal ng gobyerno at gabinete sa mga tuntunin ng kanilang overall performance, ginawa ng RP- Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang pambansang survey nito para sa lahat ng miyembro ng House of Representatives – District Representatives sa kanilang overall performance para sa buong taong 2022.

Statistically tied, sina Deputy Speaker Kristine Meehan-Singson at Senior Deputy Majority Leader Ferdinand “Sandro” Marcos ang may pinakamataas na performance rating sa Ilocos Region sa 93%. Si Singson ay kasalukuyang sa 2nd district ng Ilocos Sur, habang si Marcos ay sa 1st district ng Ilocos Norte.

Pumangalawa naman si Christopher “Toff” De Venecia ng Pangasinan (District 4) na nakakuha ng 89 percent rating, sinundan ni Marlyn “Len” Primicias-Agabas ng Pangasinan (District 6) na may 86 percent score, Paolo Ortega ng La Union (District 1) sa fourth na may 84 percentage. puntos, at nasa ikalima si Rachel Arenas ng Pangasinan (District 3) na may 82 percent assessment.

Ipinahayag ni Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD, na ang mga rating at ranking ng bawat District Representative ay itinakda ng kanilang mga nasasakupan batay sa mga sumusunod na pamantayan: “representation,” “legislation,” at “constituent service.”

Lumalabas din sa survey ng “Boses ng Bayan” ng RPMD na tumanggap ng matataas na marka sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Bise Presidente Sara Duterte para sa kanilang pagganap sa trabaho sa Rehiyon ng Ilocos, ayon sa survey ng “Boses ng Bayan” ng RPMD. Si Pangulong Marcos ay nakakuha ng 93 porsiyento, habang si Bise Presidente Duterte ay nakakuha ng 88 porsiyento.

Ang survey na “RPMD Boses ng Bayan,” na isinagawa noong Nobyembre 27-Disyembre 2, 2022, ng RP-Mission and Development Foundation Inc., ay isang independent, non-commissioned nationwide survey na isinagawa bawat distrito sa bawat rehiyon na may kabuuang 10,000 respondents na tinanong, “Inaprubahan mo ba o hindi sinasang-ayunan ang paraan ng paghawak ni [pangalan ng Kinatawan ng Distrito] sa kanyang trabaho bilang Congressman/Congresswoman?”. Ang margin of error ay plus o minus one percent.