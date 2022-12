Serye ni Inigo sa Fox kanselado sa sadsad na rating

Nalungkot ang mga fan ni Inigo Pascual dahil kanselado na ang kinabibilangan niyang American series na Monarch.

Ayon sa Fox network, hindi na magkakaroon ng season 2 ang Monarch dahil cancelled na ang buong series. Nagtapos noong nakaraang December 6 ang season one nito.

Ang naging dahilan nang pag-cancel ng series ay ang mababang rating nito. Sa pilot premiere pa lang ay nag-struggle na ito sa ratings dahil sumabay ito sa NFL Championship Games. Nakakuha lang daw ito ng average na 4.1 million viewers across all platforms. Ang rating naman nito sa key ad demographic of adults 18-49 ay 0.3 na sobrang mababa para mabigyan ito ng second season.

Marami pa namang natuwa dahil sa paglabas ni Inigo sa naturang series at sumabay ito sa pag-arte sa co-stars niyang sina Anna Friel, country singer Trace Adkins, Joshua Sasse, Beth Ditto, Meagan Holder and Susan Sarandon na naging malapit sa aktor.

Magandang simula sana ang Monarch para kay Inigo na magkaroon ng international career bilang aktor at singer. Pero dahil sa pagkansela ng network sa series, mukhang mag-concentrate na lang muna sa career niya sa Pilipinas si Inigo or puwede niyang ipagpatuloy ang mag-audition sa ibang shows dahil balitang may agent na ito sa Amerika. (Ruel Mendoza)