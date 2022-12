Senado ‘bad trip’ na sa pambu-bully ng China Coast Guard

Galit na ang ibang senador partikular si Senador Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa patuloy na pambu-bully ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa West Philippine Sea (WPS).

Ito’y matapos puwersahing kunin ng China coast guard ang rocket debris habang hinihila ito ng Navy personnel noong nagdaang buwan.

Sa kanyang privilege speech, nagpakita si Senador Francis Tolentino video footage kaugnay ng insidente malapit sa Pag-asa Island kung saan makikita ang Chinese Coast Guard habang kinukuha ang rocket debris sa mga Navy personnel.

“Ayaw nating maging war freak pero gusto natin ipakita sa kanila, iparamdam sa mga kababayan na tayo punong-puno na sa mga ginagawa ng mga Chinese na ito,” sabi ni Dela Rosa.

“Kung nakikinig kayo, mga Chinese, galit na kami. To tell you frankly, we are mad by what you are doing to our troops. That’s simple bullying. We cannot tolerate that act to happen again,” dagdag pa niya.

“That damning video, subukan ng Chinese ambassador sa Pilipinas ipagmukhang ‘friendly consultation’ iyan,” sabi naman ni Senadora Risa Hontiveros.

“Bawal ang bully sa mundo, Mr. President,” pahayag naman ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda. “I want them to hear it, that’s why I am making my voice loud and clear. Wala akong sinasabing bully. Bawal ang bully. Kung sino matamaan siya ang masaktan,” sambit pa niya. (Dindo Matining)