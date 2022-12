‘RIPER 6-Stag Derby’ sisiyapol

TIYAK na magandang sultada ang magaganap sa “RIPER 6-Stag Derby” na bibitawan sa ruweda ng Manila Arena sa Sta. Ana ngayong Biyernes.

Mga Group A na breeders at cockers ang mga nagsaad ng pagsali kaya inaasahang ilalahok nina sabong legends Charlie “Atong” Ang, Gerry Ramos at Edwin Tose ang kanilang pandinang warriors sa pa-derby ni Richard Perez.

May parehong pot money at minimum bet na P55,000, ang puwedeng ilaban na stags ay mga WPC National banded lamang at may timbang na 1.7kgs hanggang 2.150kgs.

Kilalang mahusay na breeder si Perez, marami na ring napagkampeonan tulad ng “JP Dragon 6-Cock Derby” at “Hagibiz 4-Cock Derby” kung saan ay nakipag-combine siya kay sabong sensation Ka Rex Cayanong ng “Sabong On Air” noong Mayo.

Hindi pwedeng ilaban ang mga hennies, kahapon ang pasahan ng weights at entries.

Posibleng mag-entry din sina Paolo Malvar, Cong. Sonny Lagon, EddieBong Plaza, Arman Santos, Allan Syiaco JP Dragon at Toto Sevilla. (Elech Dawa)