Richard, Regine bibida sa ABS-CBN Christmas special  

Kaloka lang si Annabelle Rama, Dondon (my dear editor). Habang nasa presscon cum Christmas party kasi tayo ng MMDA (Metropolitan Manila Development Authority) para sa 2022 Metro Manila Film Festival ay nag-text siya.

Bakit wala raw ako sa taping ng Christmas special ng ABS-CBN?

Sey pa ni Bisaya, sana raw ay pumunta ako dahil kasama roon si Richard Gutierrez pati ang ibang cast ng ‘The Iron Heart’ action-drama series ng Kapamilya Network.

Naku, sabi ko naman sa kanya, buti pa nga ang anak niya, sinabi sa akin na kasali ito sa Christmas special ng ABS-CBN, pero mismong siya, wala namang ikinuwento sa akin.

Kinuwento ko rin kay Bisaya na maging ang mga taga-ABS-CBN na nandoon noong isang araw ay kinuwento na nasa taping nga si Richard ng nasabing TV special.

Anyway, ipapapalabas ngayong Saturday and Sunday ang ABS-CBN 2022 Christmas Special at ang bongga no’n.

Bale two days din nag-taping ang Kapamilya stars, singers, hosts at iba pang mga guest doon.

Sabi ng corporate communications head nila na si Mr. Kane Choa, ipapalabas na nga ‘yon ngayong Saturday and Sunday sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live (YouTube), A2Z, TFC (The Filipino Channel) at may delay telecast din daw sa TV5.

Bongga!

Speaking of ABS-CBN 2022 Christmas Special, kasama rin doon ang mag-inang Regine Velasquez-Alcasid at Nate.

Kasama nila sa production number ang ‘Magandang Buhay’ co-hosts ng Asia’s Songbird, sina Melai Cantiveros at Jolina Magdangal.

Kasama rin daw ang mga anak nina Melai at Jolina, kaya kasama rin si Nate sa production number na ‘yon.

Ang alam ko, may iba pang production numbers si Regine dahil may ‘ASAP Natin ‘To!’ rin siya.

Anyway, yearly naman ay inaabangan talaga ang ABS-CBN Christmas Special.

‘Yun na!