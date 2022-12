Rianne Malixi, Lois Kaye Go pumapalag sa Malaysia golf

BAHAGYANG nakabawi sina Rianne Mikhaela Malixi at Lois Kaye Go sa pangangapa sa back nine at nagkaparehas sa one-over 73s para maiwan ng tatlong palo ni Hyo Song Lee ng South Korea sa siklab Huwebes ng 118th Malaysian Amateur Open sa Palm Resort-Cempaka course sa Johor Bahru.

Habang nagkaroon si Go ng tatlong bogey sa unang limang butas, sumobra ng dalawang palo si Malixi sa par-5 No. 18. Pero rumesbak ang dalawang Pinay sa one-uder card sa front para tablahan sa segunda sina Lycy Lin ng Canada at local bets Geraldine Wong Xiao Xuan mula sa W. Persekutuan at Kedah D.A.’s Jocelyn Chee Yi Min.

Dehins nakabawi si Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson, sa disgrasyang double-bogey sa par-5 No. 11 at tatlong bogeys upang mag-41 at 77, sa pagsosyo sa pang-17, pitong stroke ang layo kay Lee, na bumwelta buhat sa double-bogey sa No. 14 sa apat na birdie.

Nag-birdie si Lee, ang reigning Korean Amateur champion at sinaluhan sa tersera ang suportado ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) na si Malixi sa 5th Women’s Amateur Asia-Pacific Championship sa Thailand nitong November, sa No. 16 at dinomina ang huling dalawang par-5 sa harap samantalang nakakuha pa ng isang stroke par-3 sixth upang ilagak ang sarili sa tuktok ng kababaihan. (Ramil Cruz)