Nakita uli si mama

Napanaginipan ko si mama, pero 5 months ago na mula nang mawala siya sa amin. Sa panaginip ko, pinasyal ako ni mama sa isang mall kung saa niya raw ako pinanganak at dati na naming pinupuntahan kapag namamasyal noong bata pa ako. May pagkain na sinerve sa akin galing dun sa restaurant na kinainan namin. Sa pagkawari ko ay parang lumilipad po kami, habang nakikita ang iba’t ibang lugar mula sa malayo at mataas na dako. May mga ibig sabihin ba ‘to? Salamat sa inyong paliwanag.

Aimee

Maaaring malaki ang impact ng panaginip na ito sa ‘yo dahil sa malalim pa ring sakit o lungkot na dinulot ng pagpanaw ng iyong ina na siguradong mahal na mahal mo.

Marami sa mga sumusulat dito ang nagkakaroon din ng kaparehong panaginip kapag nalalaman ang pagpanaw ng isa nilang kakilala o lalo pa ay kamag-anak na malapit sa kanilang puso. At tulad ng iba nating mga panaginip, hindi naman literal ang kahulugan ng ating mga panaginip.

Ang lahat ay may pahiwatig at sinisimbolo na gustong sabihin sa atin.

Madalas na tinitingnan ang pagpanaw bilang isang katupasan, pero hindi naman laging ang kahulugan talaga nito ay physical death, dahil pwede rin itong mangahulugan ng panibagong simula.

Pwede itong maging wake-up call o paraan ng ating isip para kunin ang ating atensyon para gumawa na ng aksyon sa isang parte ng ating buhay. Sipatin ang bawat aspekto ng iyong buhay at tingnan kung saan ka dapat gumawa ng agarang aksyon. Maaari itong makonekta sa kalusugan.

Nasabi na rin na pwede itong mangahulugan na sobrang miss mo na ang iyong ina kaya ito ang iyong paraan para makasama o makita mo siya kahit na sa panaginip lamang.

Sa kabilang banda naman, ang pagkain sa ating panaginip ay nangangahulugan na kailangan nating i-satisfy ang ating appetite. Saang aspekto ka pinaka ginaganahan?

Involve din ang pagkain sa mga inilalagay natin sa loob ng katawan – kasama ng ang ating isipan. Malusog na kaisipan at pagkaing nakakaganda ng katawan ba ang pinapasok mo sa iyong sarili?

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com