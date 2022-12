Nagliyab mga kamay! Tyler Herro swak 9 na three points

NAGTUHOG ng career-high nine 3-pointers si Tyler Herro at naligtasan ng Miami Heat ang dinayong Oklahoma City Thunder 110-108 nitong Miyerkoles.

Pinakamahalaga ang huli sa 35 points ni Herro, ang go-ahead jumper 4.9 seconds na lang.

“The play was drawn out for me to shoot it,” ani Herro. “It was one-on-one, so I felt like I had an advantage.”

Napreserba ang lead nang sumablay ang mid-range attempt ni Shai Gilgeous-Alexander bago niluwa ng rim ang putback ni Josh Giddey sa buzzer.

Naglista ng season-high 24 3s ang Miami.

Limang Heat pa ang umiskor ng double figures, may 15 points at 11 rebounds si Bam Adebayo, tig-14 sina Kyle Lowry at Duncan Robinson.

Giniyahan ng 27 points ni Gilgeous-Alexander ang OKC, tumapos ng 19 si Giddey. (Vladi Eduarte)