Mon kay DSWD Sec Erwin Tulfo: Bitiw na, kokotongan ka lang!

Pinayuhan ni Mon Tulfo sa kanyang nakababatang utol na si Erwin Tulfo na bitawan na nito ang kanyang posisyon bilang Department of Social Welfare and Development (DSWD) secretary.

Sa mahabang Facebook post ni Mon, sinabi nito na hindi dapat kumapit sa puwesto si Erwin dahil hindi naman naa-appreciate ang ginagawa nito para sa DSWD. May kinalaman ito sa dalawang beses nang pagharang ng Commission on Appointments sa Erwin dahil sa kinakaharap nitong kasong libelo at pagiging American citizen nito.

“Tits, bumitiw ka na bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development (DSWD),” ani Mon. “If they don’t appreciate what you’ve been doing at the DSWD, why stick to your post like a ship barnacle?”

Paliwanag ni Mon, sakaling lumambot ang CA sa appointment ni Erwin ay baka maging “scratch my back, I’ll scratch yours” ang sistema kung saan hihingi ng pabor ang iba’t ibang opisyal kay Erwin. “Maraming hihingin ang mga tangangot na ‘yan upang apruban nila ang appointment mo,” ani Mon.

“Mga halimbawa: ”Ipaparada” nila ang kanilang pork barrel sa DSWD upang kokolektahin nila pagdating ng araw. O kaya ay hihingin nila na ipasok mo ang kanilang tauhan sa DSWD,” sambit pa niya.

Paniniwala rin ni Mon, pinag-iinitan si Erwin dahil sa mga expose ng kanilang kapatid na si Senador Raffy Tulfo. “Ang hagupit kay Raffy at pantal sa iyo. Gusto nilang magantihan si Raffy dahil sa kanyang mga exposé sa Senado. Marami kasing tinatamaan si Raffy sa kanyang mga pagbubunyag sa mga katiwalian sa gobyerno,” wika ni Mon. “Ikaw, Erwin, ang pinaparusahan ng mga ugok dahil kay Raffy.”

Tungkol sa appointment ni Erwin bilang DSWD secretary, sinabi ni Se¬nate President Miguel Zubiri na wala pang sapat na ebidensya si Erwin para masabing hindi na siya American citizen.

“If he could just give us documentary proof, a certification that he’s no longer an American citizen,” lahad ni Zubiri. (Ray Mark Patriarca)