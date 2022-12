Mga kaganapan sa Sining, kultura ngayong Kapaskuhan

Gawin nating mas espesyal at katangi-tangi ang ating Kapaskuhan sa pakikibahagi sa mga kaganapang tunay na artistiko at maka-sining.

Pitong magagaling na brass band, na may kasama pang umiikot na baton group, ang magmartsa patungo sa Cultural Center of the Philippines at ipagdiriwang ang timaguriang pinaka-masayang panahon ng taon ngayong Disyembre 17, 3pm, sa CCP Complex, na susundan ng exhibition drills sa CCP Front Lawn sa 4pm. Ang kaganapan ay bukas sa publiko.

Tinaguriang Banda Rito, Banda Roon, ang marching band show ay naglalayon na i-highlight ang mayamang brass band history at heritage sa Pilipinas habang dinadala ang makulay na Paskong Pinoy spirit.

Ang mga brass band na nakiisa sa pagdiriwang ay: Color Guard of the Philippines, Philippine Coast Guard Brass Band, Anak Zapote Band, Banda 96, Banda El Gobernador, at San Lorenzo Ruiz Band. Kasama nila ang Baton Twirling Group

Sa Disyembre 17 rin magsisimila, hanggang sa Disyembre 18 ang Cinema Under the Stars (CUTS), mga pelikulang mapapanood ng libre sa CCP Front Lawn.

Mga espesyal na screening ng mga piling Cinemalaya at Gawad Alternatibo, gayundin ng mga pelikula mula sa CCP Collection.

Sa December 17, 6pm, panoorin ang back-to-back screenings ng Papetir ni Darwin Alegre Noivicio, Andong ni Rommel “Milo” Tolentino, at Pepot Artista ni Doy del Mundo.

Tampok sa 8:30pm screening sa December 17 ang Si Oddie ni Maria Kydylee Torato, Aliens Ata ni Karl Glenn Barit, at Ani nina Kim Zuñiga at Sandro Del Rosario.

Itatanghal naman ang mga pelikulang Gawad Alternatibo sa Disyembre 18, 4pm. Ang mga tampok na maikling pelikula ay kinabibilangan ng: Wetsitales: Aponibonilayen and the Sun ni Jade Dandan Evangelista; Maris ni Gabb Gantala; Ang Liwanag ng Bakunawa nina Alvin Gasga at Elisha Domingo; Mga Sisiw sa Kagubatan by Vahn Leinard Pascual; My Mamily ni Cha Roque.

Sa Disyembre 21, si Poppert Bernadas ay may solo concert na pinamagatang “Ang Musika, ang Teatro at Ako,” sa ikatlo at huling serye na handog ng 2022 Triple Threats Three Tenors sa Tanghalang Ignacio Gimenez (CCP Black Box Theater) ng 7:30pm.

Ang konsiyerto ni Bernadas ay magagandang musika, na siya mismo ang pumili, mula sa kanyang malawak na repertoire ng mga paboritong kanta mula sa Broadway, West End, mga orihinal na musikal na Pilipino, at mga pelikula.

Si Bernadas ay world-class na performer na may hindi natitinag na hilig para sa kanyang craft bilang isang mang-aawit at aktor. Siya ay pinili ng Pambansang Alagad ng Sining na si Ryan Cayabyab upang maging bahagi ng prestihiyosong grupo ng pag-awit ang “Ryan Cayabyab Singers” o RCS na patuloy na matagumpay na naglilibot at gumaganap sa mga lokal na eksena sa musika at naging aktibo mula 2007 hanggang ngayon bilang isang orihinal na miyembro ng multi-awarded vocal group.

Ilan sa hindi makakalimutang paggtanap ni Bernardas sa teatro ay nangyari sa “Rak of Aegis” bilang si Kenny. Napasali rin siya sa mga musikal na “Magsimula Ka!”, “LORENZO the Musical”, “Ang Huling Lagda ni Apolinario Mabini”, “GodSpell”, “Spoliarium”, “Marawi The Musicale”, at Season 7 ng “Rak of Aegis”.

Ang Triple Threats ay isang serye ng mga solong konsiyerto na nagtatampok ng mga stalwarts ng Philippine Musical Theater.

For more information, check out the CCP’s official website https://culturalcenter.gov.ph and Facebook page https://www.facebook.com/culturalcenterofthephilippines