Maharlika Fund niratsada sa Kongreso

Pasado na sa pangatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang lilikha ng Maharlika Investment Fund (MIF).

Ang MIF Act o House Bill 6608 na lilikom sa mga investible fund ng mga piling government financial institutions (GFIs) ay inaprubahan ng Kamara sa pamamagitan ng voice voting.

Manggagaling sa Land Bank of the Philippines (LBP), Development Bank of the Philippines (DBP), dibidendo ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), at Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) ang pondo para sa MIF.

Sa ilalim ng panukala, itatayo ang Maharlika Investment Corp. (MIC) na siyang makikipagtransaksyon upang mapalaki ang fund na gagamitin umano sa paglikha ng mga trabaho at makabawas sa kahirapan ng bansa.

Ang MIC ay pangangasiwaan ng Board of Directors na may 15 miyembro at pamumunuan ng Finance secretary.

Magkakaroon din ng Risk Ma¬nagement Unit (RMU) ang MIC upang masiguro na tama ang paglalagyan ng pondo.

Nakasaad din sa panukala na ang mga transaksyon ng MIC ay maaaring uriratin ng Commission on Audit at itatayo ang joint congressional oversight committee upang mas mabantayan ang MIF. (Billy Begas/ Eralyn Prado)