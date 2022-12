Magsasaka sa Negros tinanghal na outstanding rural woman

Kinilala ng Department of Agriculture bilang national winner sa 2022 Search for Outstanding Rural Women Dolores Ceralbo, 57-anyos, tubong-Don Salvador Benedicto, Negros Occidental.

Ang kompetisyon na ito ay isinasagawa taon-taon para kilalanin ang kababaihang magsasaka na nagpakita ng inspirasyon at nagbigay ng kontribusyon sa kanilang lugar.

Isa sa mga nagpanalo kay Dolores ay ang kanyang advocacy na nakapokus sa panghihikayat ng kabataan na magkaroon ng interes sa pagtatanim. Bukod dito, isinusulong din niya ang pagtiyak sa pagkakaroon ng sapat na food security sa bansa.

Siya ang naging kinatawan ng Western Visayas, kung saan nagwagi siya laban sa walo niyang katunggali mula sa iba’t ibang rehiyon sa ‘Pinas.

Tinanggap ni Dolores ang kanyang award sa PhilRice Station, Science City of Muñoz, Nueva Ecija.

Sabi niya sa kanyang acceptance speech, “I commit to help in the programs, especially for women and also for the youth to engage in farming. Right now, young people are no longer interested in agriculture. Only the old people are into farming in our place.”

Nakapag-uwi rin siya ng humigit-kumulang P150,000 bilang premyo. Dagdag pa rito, makakatanggap din siya ng production inputs, machinery, equipment, o mga pasilidad mula sa DA-Region 6 na makakatulong na mapadali at lumago pa ang kanyang ginagawa sa farming. (Moises Caleon)