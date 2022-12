Kylian Mbappe ibinalik France sa World Cup finals

ABANTE sa 2022 Qatar World Cup final si Kylian Mbappe at ang France matapos ipagpag ang Morocco 2-0 nitong Miyerkoles.

Si Mbappe ang naghulma sa goals nina Theo Hernandez sa 5th minute, at sa isa pa ni substitute Randal Kolo sa 79th.

Champion din noong 2018 sa Russia ang France, may tsansang maging unang team na tagumpay na makakapag-depensa ng titulo pagkatapos ng Brrazil noong 1962.

Nakaabang sa final si Lionel Messi at Argentina.

“We need all our strength, all our energy to face a very competitive team with one of the legends in the sport with Messi,” ani France goalkeeper Hugo Lloris. (Vladi Eduarte)