Karera Tips Ni JP Gonzales

Disyembre 16, 2022/Biyernes / Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 6 Sweet Luck, 5 Lakhan Takhan, 7 Magnitude Eight, 4 Viscerion

R02 – 5 Music Lover, 4 Sakalam, 1 Bang, Entry No. 3

R03 – 4 Greatest Joy, 6 Static, 2 Habulin, 5 Baling Rikit

R04 – 3 Meghan Maxene, 7 Maaasahan, 9 Quid Pro Quo, 4 Rancheros

R05 – 3 Sun Moon Lake, 5 Coastal Road, 4 Jack Of Clubs, 8 Say Something

R06 – 7 Heritage, 5 Galing Sa Mabait, 4 Hiroshima, 2 Hugo Bozz

R07 – 7 Heirloom, 10 Laughing Tiger, 5 Kalanggaman Island, 1 Wild Act

Solo Pick: Greatest Joy

Longshot: Heirloom