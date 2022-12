Joyce Gail Reboton humakot ng medalya sa powerlifting

KINILALA ng Powerlifting Association of the Philippines ang sunod-sunod na tagumpay ng pambato nitong si Joyce Gail Reboton na nagbigay ng dangal sa Pilipinas sa pagsabak sa iba’t ibang torneo sa labas ng bansa.

“We are proud to share the achievements of our nation’s best athlete in powerlifting in 2022,” post ng PAP, ang national sports association para sa sports na powerlifting.

Sinimulan ni Joyce ang kanyang 2022 na may magkakadikit na tagumpay sa pamamagitan ng pagsira sa 2 Asian records sa kanyang pagwawagi sa lahat ng 4 na gintong medalya sa Women’s 76kgs class sa inaugural Southeast Asian (SEA) Powerlifting Cup na ginanap sa Johor Bahru, Malaysia.

Sumunod ay ang kanyang 3 bronze medals sa World Equipped Powerlifting Championships sa Viborg, Denmark kung saan nabasag din niya ang isang Asian record.

Pagkatapos ng World Open, direktang lumipad siya sa Dubai, UAE upang lumahok sa Asian Classic Powerlifting Championships, na nanalo ng 3 gintong medalya at isang pilak.

“With all these accomplishments, we would like to endorse Joyce for a Philippine Sportswriters Association citation. We hope you also find her deserving of such an award,” mungkahi ng asosasyon. (Lito Oredo)