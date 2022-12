Jelai, Buboy nangangamoy romansa

Hindi naman talaga nakapagtatakang ma-link sa isa’t isa sina Jelai Andres at Buboy Villar. Grabe naman talaga ang closeness at pagiging inseparable ng dalawa.

Na para bang basta wala silang work, silang dalawa ang siguradong magkasama. At todo suporta si Jelai sa movie ni Buboy.

Ang nag-sponsor nito ang C.E.O/President ng Beautéderm na si Ms. Rhea Anicoche-Tan sa pa-block screening.

Pareho naming nakausap in the past sina Buboy at Jelai. Pareho rin ang sagot nila na bff lang silang talaga, nothing romantic.

Pero bakit pati si Ms. Rei, parang iba na ang nakikita sa kanilang dalawa? In fact, sa social media post niya, tila kinikilig ito kina Jelai at Andres. At wish na ito na sana raw ang dalawa talaga ang magkakatuluyan.

Sabi niya, “Big screening for my baby @buboyvillar. Congratulations anak, napaiyak mo ko ng bongga! Galing mo! And si @jelaiandresofficial ang the best bff ever! Sana magkatuluyan na lang kau ahahahaha!”

Ang daming nagsi-ship sa kanila. Si Buboy na may dalawa ng anak sa former partner niya at si Jelai naman na nasa proseso ang annulment ng kasal.

So, who knows, ‘di ba?

Male star nilayasan na ang showbiz

Ayaw na raw mag-artista ng isang male star. Talagang nagdesisyon na raw ito na hindi na siya mag-artista.

Kilalang celebrity couple ang dalawa. Pero kumpara kay male star, si female star ang talagang hataw rin sa mga projects mapa-telebisyon o pelikula man. Pero kung ‘di man visible katulad ng kanyang Misis si male star, hindi ibig sabihin na wala itong offer.

Ang totoo, talagang dati pa, namimili lang si male star ng tatanggapin. Ngayon, nagsabi na raw ito na talagang ayaw na niya. Mas gusto na lang daw nito na social media siya mag-focus at sa kanilang mga anak.

Kaya ang ending, si female star ang nasa limelight at si male star ang house husband.