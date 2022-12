Iba ka talaga ‘Phenom’! Alyssa Valdez may libreng volleyball clinic sa mga bagets

SUPORTADO ng mga tagahanga ni Alyssa Valdez ang kanyang bagong proyekto kung saan ay naglabas ito ng bagong merchandize sa kanyang clothing line.

Sa kanyang Instagram post, hinikayat ni Valdez ang kanyang mga tagahanga na bumili ng kanyang t-shirt na ibinebenta na may pangalan niya mismo.

Ang mapagbebentahan ng nasabing mga damit ay mapupunta sa kanyang susunod na proyekto kung saan magbibigay siya ng libreng training para sa mga batang nais na maglaro ng volleyball at makahubog ng bagong talento.

“We will be printing limited supplies of our shirts, at ang gagawin natin, part of the proceeds from the sales will be saved to help me with my future projects for kids na gustong mag training ng volleyball,” ayon sa tinaguriang Phenom ng Philippine volleyball na si Valdez.

“Hi guys, i hear you! Masayang masaya ako nagustuhan nyo ang new logo ko. Super appreciate it. At first I thought of just printing shirts to give away for special events, but since a lot of you are asking me where to purchase, I made a decision that would make everyone happy, i hope!” dagdag ng superstar mula sa Cteamline Cool Smashers.

Buo naman ang suporta ng kanyang mga tagahanga na kahit nasa ibang bansa ay handang bumili ng mga nasabing ibinebentang t-shirt.

“Order po ako ms lyza pero ns canada pa po ako pano po b mag pa reserve?,” ayon sa isang komento.

“How to order from US po?,” ayon pa sa isa. “Will definitely support your project for the Kids,” sabi pa ng isang fan.

Samantala, kasalukuyang nasa bakasyon si Valdez upang samantalahin ang pagkakataon na makapagpahinga habang wala pang PVL.

Pagkakataon na din ito ni Valdez, upang magpagaling buhat sa tinamong injury buhat sa nakaraang kumperensiya ng naturang torneo. (Annie Abad)