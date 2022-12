Gary itinanggi ang malalang sakit

Nataranta ang mga fan, kaibigan ni Gary Valenciano sa tweet niya tungkol sa kalusugan niya.

Biglang-bigla nga ay humingi ng dasal si Gary para sa kanyang kundsiyon.

Heto nga ang tweet niya:

“Lord I’m going to need your miraculous touch to get me through tonight and the next few nights to come. Help me not lose the sense and spirit of Christmas in the middle of all these challenges. Kindly help in keeping me healthy all the times Lord. In Your name Jesus I pray. Amen!”

Agad namang bumaha ng dasal para kay Gary. Pinaalala sa kanya na marami ang nagmamahal sa kanya.

Pero, makalipas nga ang halos 17 oras, nilinaw ni Gary ang kanyang tweet. Marami na ang nag-isip na baka may malala siyang sakit, o naospital na naman siya, o may mabigat na pinagdadaanan.

“Hi everyone. Looks like my last tweet caused many to panic. My apologies. Thanks for your genuine concern. I’m on my way to getting much better friends. We all hit moments when our bodies just need to rest and I know that’s what I need. I love you all. Thanks again. I’m OK.”

So, ayan ha, walang malalang sakit si Gary, na inisip ng mga fan sa una niyang tweet. Well, medyo nakakaalarma naman talaga kasi ang una niyang tweet. (Rb Sermino)