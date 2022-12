FINIS swimming finals sa Clark

MANGINGIBABAW ang pinakamatikas na batang swimmers sa 2022 FINIS Long Course National Championships sa Disyembre 17-18 sa New Clark Aquatic Center sa Capas, Tarlac.

Ang mga swimmer na nakapasa sa seed time sa kani-kanilang age-group class mula sa Luzon, Visayas at Mindanao leg ang magtutunggali sa dalawang araw na event na inorganisa ng FINIS Philippines.

Sinabi ni FINIS Managing Director Vince Garcia na bukod sa mga world-class na medalya na personal niyang idinisenyo para sa mga natatanging manlalangoy, nakataya rin ang scholarship grant at ang pagkakataong mapabilang na FINIS brand ambassador.

“Mahaba-habang laban na ang nakita natin. Maraming potensiyal na manlalangoy na napansin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao leg, ngunit sa pagkakataong ito ang inaasahan namin ang higit pa dahil best of the best na ang labanan,” pahayag ni Garcia, isang aktibong triathlete at ‘Godfather’ sa TODO Paratriathletes team.

Dahil sa hindi paglaro ng mga kilalang manlalangoy na kinabibilangan ni Jamesrey Ajido, na nagtala ng apat na junior records sa Luzon leg noong Disyembre 3 sa Clark matapos mapabilang sa Philippine team para sa 44th SEA Age Group Championship na kasabay na gagawin sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang championship ay bukas para sa lahat. (Abante Sports)