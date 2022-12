‘Fake news yarn’ Xian Lim tinanggi paglabas sa TV5

Nalusaw at nabawian ng kasiyahan ang mga fan ni Xian Lim nang itanggi ng aktor na magkakaroon ito ng show sa TV5.

Nagbunyi na sana ang mga tagahanga ng aktor sa post ng isang netizen ng isang feature na nagbabalita sa mga lalabas na shows ng TV5 sa 2023 kung saan kabilang daw Xian, pero nag-comment ang aktor at itinanggi ito.

Tweet ni @jackiecuddles, mas kaabang-abang at magiging informative na raw ang morning show ng TV5 sa lalabas na project ni Xian na “For The Love”.

Binasag agad ng aktor ang excitement ng mga ito nang sabihing, “Hindi po totoo, sori for the mis info. I don’t know where they got the info from…”

Bagamat nalulungkot ay naiintindihan din naman ng mga fan ang “budol” na balita tungkol sa kanilang idol. Pero may aabangan naman daw ang mga panatiko ng actor-director sa kalalabas pa lang nitong podcast na pinamagatang “Experience life with Xian Lim.”

Ang goal ng show ay para magbigay inspirasyon sa kanyang mga tagahanga at maibahagi ang kuwento ng kanyang buhay pati na ang naging journey nito sa showbiz.

Dahil sa World Cup: Solenn, Nico muntik mag-away

Kapapanganak pa lang ni Solenn Heussaff sa second baby nila ni Nico Bolzico, muntik pa silang mag-away.

Ang siste kasi, mas nauna pang ipahayag ni Nico ang excitement sa pagkakapasok sa finals ng team mula sa kanyang bansang Argentina, na lumahok sa World Cup Finals.

Kinaloka ni Solenn ang post ni Nico na bumati at tuwang-tuwa sa panalo ng kanyang bansa, pati na ang kasiyahan nito sa pinakapaborito niyang player na si Lionel Messi.

Hindi napigilan ni Solenn na mag-comment sa video post ni Nico kaya naman todo bawi at humingi ng pasensya sa asawa ang huli sa kanyang ikalawang post.

Pero syempre, mas masaya si Nico sa success ng delivery ni Solenn sa kanilang bunso at ang pagiging healthy ng kanilang baby.

Mistulang dalawang beses nanalo ng award si Nico sa pagkakapanalo ng kanyang bansa at sa bago nilang baby. Napaaga ang Christmas gift nila.