Ecstacy buking sa foot massager, vape

Napigil ng Bureau of Customs-Ninoy Aquino International Airport (BOC-NAIA) at mga katuwang nitong ahensya na maipuslit sa bansa ang mahigit sa 2,000 tableta ng ecstasy at iba pang candy drug na itinago sa mga foot massager at vape.

Dumating ang mga ilegal na droga sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City nitong Miyerkoles.

Nai-turnover na ang mga pakete sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) para sa kaukulang disposisyon.

Natuklasan na laman ng apat na pakete ang 2,040 piraso ng ecstasy tablet na nakatago sa foot massager; 317 cartridge ng vape at 14 na kendi na may langis ng cannabis na tinatayang nasa kabuuang halaga na P3.86 milyon.

Nagmula sa France ang mga ecstasy pill at ipinadala sa isang consignee sa Pasig City.Nagmula naman sa USA ang mga cartridge at ipinadala sa mga consignee sa Malate sa Paco, Maynila at Parañaque City.

Noong Disyembre 9, naharang din ng BOC-NAIA ang anim na pakete na may laman umanong shabu at marijuana oil.(Mina Navarro)