Daniel Quizon pinagulong chess player ng Sweden

NAKAPAGTALA ng matinding upset win si Filipino IM Master Daniel Quizon sa MCPL Manny Pacquiao International Open Chess Festival matapos kalusin si third seed Vitaly Sivuk ng Sweden, Huwebes, sa General Santos City.

Pinisak ni 18-year-old Hanoi Southeast Asian Games bronze medalist ang 30-anyos nitong katunggali para manatiling malakas ang kamppanya nitong sumilo ng titulo.

Nakisalo si Quizon sa six-man tie sa third tangan ang apat na puntos, kalahatiing puntos na abante ng nasa top spot na sina GM Hovhannes Gabuzyan ng Armenia at Lucas Van Foreest ng Netherlands.

Dahil sa panalo ay malaki rin ang posibilidad ni Quizon na makuha ang third at last GM norm sa event na suportado ni President Bongbong Marcos at ng National Chess Federation of the Philippines, Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee.

Sunod na makakalaban ni Quizon si Gabuzyan sa sixth round.

“Pipilitin kong makuha iyun (norm) if kakayanin,” saad ni Quizon. (Elech Dawa)