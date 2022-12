Daan-daang sinkhole nakakalat Boracay namumurong mabura – MGB

Nanganganib umanong lumubog ang Boracay Island sa Malay, Aklan dahil sa nadiskubreng mahigit 800 sinkhole sa pamosong isla.

Pinag-iingat ngayon ng Mines and Geosciences Bureau (MGB) ng Department of Environment and Natural Resources ang mga residente at turista sa Boracay dahil sa presensya ng nasa 815 sinkhole sa isla.

Ayon sa MGB, posibleng lumubog ang popular na Boracay Island dahil sa mga sinkhole.

“There is danger if there is overcapacity. Only time will tell when structures will collapse,” babala ni Engr. Mae Magarzo, chief geologist ng MGB sa Western Visayas region.

Dagdag ni Magarzo, unti-unting nadagdagan ang sinkholes sa Boracay sa nakalipas na apat na taon.

Noong 2018, may natuklsang 789 sinkholes sa tatlong barangay. Taong 2019 naman, nadagdagan ang sinkholes at naging 80. Pagtuntong ng taong 2022 ay sumirit pa ito sa 815.

Paliwanag ni Magarzo, madaling magka-sinkhole sa Boracay dahil ang lupa nito ay gawa halos lahat sa limestone.

Dagdag niya, mahirap mahulaan kung kailan mangyayari ang sinkhole dahil ang mga ito ay biglang nangyayari at walang naunang pahiwatig.

Dahil dito, nanawagan si Magarzo para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng “carrying capacity” o paglimita sa mga papapasuking turista sa Boracay. (Issa Santiago)