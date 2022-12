COVID, monkeypox babu na sa 2023

Posible umanong ideklara na ng World Health Organization (WHO) ang pagtatapos ng “global health emergencies” dulot ng COVID-19 pandemic at MPOX (monkeypox) sa susunod na taon.

Nitong Miyerkoles, sinabi ni WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang pa¬tuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 ay isang magandang sen¬yales na puwede na itong tuldukan.

“We’re hopeful that at some point next year, we will be able to say that COVID-19 is no longer a global health emergency,” aniya sa isang media briefing.

Ang mga criteria para sa pagdedeklara ng pagtatapos ng COVID-19 emergency ang isa sa mga pangunahing tatalakayin sa WHO Emergency Committee sa Enero 2023.

Gayunpaman, naniniwala ang WHO na mananatili pa rin ang mga sakit na COVID-19 at MPOX pero ito ay tulad na lamang ng sakit na flu.

Sa kabila nito, sinabi rin ng WHO na kailangan ng kooperasyon ng bansang China para higit na maunawaan kung saan talaga nagmula ang COVID.

“We continue to call on China to share the data and conduct the studies that we have requested, to better understand the origins of this virus. As I have said many times, all hypotheses remain on the table,” pahayag pa ng WHO chief.