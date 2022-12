COVID health emergency target tuldukan sa 2023

Target ng World Health Organization na tuldukan ang pagiging public health emergency ng COVID-19 sa 2023.

Samantala, sinabi ni WHO chief Tedros Adhanom Ghebreyesus na mataas pa rin ang panganib ng COVID-19 kahit limang beses ng mas mababa ang bilang ng lingguhang nasasawi dahil dito kumpara noong 2021.

“Last week, less than 10,000 people lost their lives. That’s still 10,000 too many and there is still a lot that all countries can do to save lives, but we have come a long way. We are hopeful that at some point next year, we will be able to say that COVID-19 is no longer a global health emergency.” ani nito.

Samantala, kasama sa tatalakayin ng emergency committee on COVID-19 ang mga pamantayan para maideklara ang pagwawakas sa yugto ng COVID-19 gayundin ang epidemiology, mga varian¬t tulad ng Omicron at ang epekto ng virus.

Lumitaw sa datos na halos 650 milyon ang nakumpirmang kaso ng COVID-19 sa buong mundo kung saan ay higit sa 6.6 milyon katao ang namatay dahil dito.