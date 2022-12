Cocaine, shabu nasamsam sa Quezon

Mahigit P8 milyon na halaga ng cocaine at hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga awtoridad sa dalawang big time drug operation sa lalawigan ng Quezon nitong Miyerkoles.

Nasamsam ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Unit (PDEU)-Quezon, Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 4A-Quezon at Lucena Police ang P7.7 milyon na halaga ng cocaine mula sa isang babaeng high-value drug trafficker sa buy-bust operation sa Brgy. Ibabang Dupay bandang alas-9:40 nang umaga.

Narekober dito ang isang sachet at apat na plastic ng cocaine na may timbang na nasa 489 gramo at may street value na nasa P7,775,100 .

Ito ang ikalawang malaking buy-bust sa lalawigan ng Quezon ngayong linggo. Noong Martes nang gabi, nasa P950,000 na halaga rin ng cocaine ang nakumpiska ng mga aawtoridad sa Brgy. Poblacion 61, sa bayan ng Real.

Ayon sa mga awtoridad nakuha sa 45-anyos na suspek na alyas Palit ang nasa 59.78 gramo ng powder substance na hinihinalang cocaine na may street value na P950,502.

Bukod sa cocaine, nakuha rin dito ang 59.02 gramo ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng P1,222,980. Kapwa nahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dange¬rous Drugs Act of 2002.(Ronilo Dagos)