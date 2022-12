CBCP umapela ng ‘gesture of clemency’ para sa mga PDL

Sinuportahan ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines–Episcopal Commission on Prison Pastoral Care ang panawagan ni Pope Francis na “gesture of clemency” ng mga lider ng bansa sa mga Persons Deprived of Liberty (PDL) ngayong papalapit na ang Pasko.

Sinabi ni Legazpi Bishop Joel Baylon – chairman ng komisyon na napapanahon ang panawagan ng Santo Papa lalo na sa nagsisiksikan na mga bilangguan sa Pilipinas.

Ayon kay Baylon, ang paggagawad ng pamahalaan ng clemency o pardon sa mga eligible PDL ay paraan upang mabawasan at mapaluwag ang pagsisiksikan ng mga bilanggo sa bilangguan.

“Definitely we are very happy that the Holy Father once again has reiterated this call for clemency on behalf and in behalf of our PDLs and this is even more relevant dito sa atin sa Pilipinas na masyadong congested na ang mga prisons when giving clemency to those who are eligible at least siyempre magbabawas, that will lessen the number of inmates or prisoners in our prisons..”ani Baylon. (Juliet de Loza-Cudia)