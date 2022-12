Biktima ng hit and run: Ice Seguerra durog sa pagkamatay ni Choppy

Durog na durog ang puso ni Ice Seguerra sa pagkamatay ng kanyang pinakamamahal na alagang si Choppy.

Hindi akalain ni Ice na mabibiktima ng hit and run ang kanyang alaga.

“My sweet boy, Choppy, was killed today. He was a victim of a hit and run. I still can’t believe this is happening.

“Durog na durog ako. Choppy ko…akala ko pag uwi magkasama na tayo ulit. Sobrang sakit, Chop,” sabi ni Ice.

Sa mga walang idea sa bahay nina Ice at Liza Dino, isang maayos na lugar `yon, na may malalaking bahay. Pero, dahil puwede rin kasing dumaan ang mga pribadong sasakyan, at dahil malaya rin na nakakalakad, takbo ang mga alaga nilang aso sa loob ng kanilang bakuran, malamang na hindi namalayan ng mga naiwang tao sa bahay nila na nakapuslit ng gate ang aso, at ‘yun nga, na-hit and run ito.

Sa totoo lang, masaya ang bahay nina Ice, Liza dahil sa mga alaga nila. Sila ang nagbibigay ingay, kulay sa kanilang bahay.

Kaya ramdam na ramdam ng marami ang lungkot ni Ice, na durog na durog ito. Diba nga, ang alagang aso ang itinuturing mo na parang kapatid mo, o kadugo mo na halos.

Maiiyak ka talaga, at masasaktan kapag biglang-bigla ay nawala na ito sa piling mo, at ang sanhi pa ay ang ganung klaseng pagkamatay. Na hindi man lang pinag-aksayahan ng panahon ng kung sino mang nakasagasa na `yon na balikan o tingnan kung kaya pang iligtas ang aso. (Rb Sermino)