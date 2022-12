Balibolista lutang career sa breakup

MAAYOS ang naging paghihiwalay ng landas ng dalawang volley star subalit tila naging matamlay ang isa sa kanyang paglalaro at pagpapatuloy sa kanyang propesyunal na career matapos mag-iba ng kani-kanilang direksiyon.

Habang ang isa ay masaya sa kanyang kinahantungan sa koponan ay hindi naman malaman kung saan tutungo at maglalaro ang kanyang minsan na naging kapareha.

Isa sa kinikilalang pinakamahusay ang volley star subalit lubhang bumaba ang kanyang paglalaro simula magpasya ang kanyang naging kapareha na sundin ang inaakala nitong tamang daan para sa kanyang kinabukasan.

Tila nakatagpo na rin naman ng kanyang bagong napupusuan ang volley star at madalas na nakikita na kasama ang matangkad at kaakit-akit din na atleta.

Gayunman, tila nahihirapan ang volley star kung magdedesisyon itong lumipat ng koponan para tuluyang makasama ng madalas ang kanyang napupusuan o manatili sa kanyang matagal na mother unit na inaasahang magbibigay sa kanila ng matinding tunggalian kapag nagharap ang kani-kanilang bitbit na propesyunal na kumpanya.

Ang nasabing balibolista ay may inisyal na ‘LC’ as in ‘lutang abg career’. (Lito Oredo)