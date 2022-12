Ang pagkakwartahang Maharlika Investment Fund

Sa harap ng P13.5 bilyon na utang ng Pilipinas at sa gitna ng panahon ng mataas ang inflation, may panukalang palawigin ang pagkakwartahan sa gobyerno.

Kung hindi ninyo pa nababalitaan, may panukalang batas upang magtatag ng isang pondo ng bayan na tatawaging Maharlika Investment Fund (MIF) na nagmula kay House Speaker Martin Romualdez at sa kanyang pamangkin—na anak ng presidente—na si Deputy Majority Leader Ferdinand Alexander “Sandro” Marcos. Umamin din ang pangulo na ideya niya ito.

Ang pondo na P250 bilyon ay may layunin na maging pagkakakwartahan ng gobyerno. Ayon sa mga nagpanukala, mangyayari ito sa pamamagitan ng paglalagay ng pera ng MIF sa iba’t ibang uri ng mga investments kung saan lalago ang pondo. Kabilang sa paglalagyan ng pondo ay mga foreign investments na pinaniniwalaang maaring magbigay ng mas mataas na kita ng pera at para magkaroon ng sari-saring uri. Pamilyar ba kayo sa kasabihang huwag ilalagay ang lahat ng itlog sa isang basket? Ganun ang tumatakbong katwiran sa pagsali ng mga foreign investments sa mga maaring paglagyan ng pera ng MIF.

Nuong una, kasali sa pagkukunan ng pera para sa pondo ay ang pera na nakalagak sa SSS at GSIS—na nakalaan para sa pagreretiro at iba pang mga serbisyo ng mga miyembro nito. Kamakailan, iniurong na ng mga mambabatas ang paggamit sa mga pondong ito dahil magiging ilegal kung gagawin ito. Nguni’t bago iyon, walang kagatol-gatol na sinang-ayunan ang panukalang ito ng mga namumuno ng SSS at GSIS, marahil sa pangambang mapalitan sa mga posisyon. May mga pagtitiyak pa na walang magiging panganib sa pera natin.

Siyempre, hindi ibig sabihin nito na na magiging matagumpay ang pagkamit ng layunin ng MIF. Sa akin ding limitadong kaalaman, anumang uri ng investment ay may peligro. Sa katunayan, sinasabi ng lahat ng mga dalubhasa sa pag-iinvest na ang dapat na ginagamit na pera para dito ay perang handa kang mawala. Kung sa bagay, kung sakaling masunog ang pera sa MIF, mayroon bang pinanghahawakan ang taong-bayan sa mga binitawang garantiya ng mga opisyal ng pamahalaan? Ito ang malaki kong problema sa mga opisyal ng pamahalaan na nagbibigay ng mga katiyakan. Maalala ninyo na ilang opisyal ng nakaraang administrasyon ang nagbigay ng kung ano-anong garantiya hinggil sa mga utang ng Pilipinas sa China. Paano na ngayon na wala na sila sa posisyon?

Dapat nakahahalata na tayo sa mga ganitong pangako na hindi naman natin masisingil bilang mga mamamayan. Sa ating sistema ng pamahalaan, hindi sapat na dahilan ang hindi pagtupad sa pangako nuong kampanya para matanggal sa posisyon. Kaya, pangako pa more. Ngayon naman, bente pesos kada kilo ng bigas.

Sa huli, sa tingin ko, papasa ang panukala bagama’t maraming agam-agam ang taong-bayan, kasali na rito na ang panukala ay nagmumula sa angkan na may bahid ukol sa pera ng bayan. Makabubuti ba ito sa atin? Ang totoo, ang anumang uri ng investment ay parang sugal. May mga klase nito na mababa ang panganib, mayroon ding mataas. At, base sa mga prinsipyo sa larangan ng pananalapi, mas mataas ang kikitain kung mas mataas ang panganib ng pera. Dapat tiyakin lang natin sa batas na para sa gobyerno ang pagkakwartahan. Dapat din mayroon tayong malinaw na ipapako sa krus kapag nadisgrasya ang pera natin.