AMA kampeon sa Ballout 25U

NAGKAMPEON muli ang AMA Online Education sa Ballout 25-Under na dati rin sila nagkampeon sa Ballout Open League-NCR Division.

Pinangunahan ni Season Most Valuable Player Earl Ceniza at Mythical 5 na si JC Yambao, kasama sina Joshua Villamor, Nikon Alina, Reed Baclig, Eriz Romero,Thomas Pangilinan, Sam Peralta, Kobe at Ado Cruz, JP & EJ Magpayo, Sean Pascual, Christian Camay, Allen Rodriguez, Joshua Hanig, Thirdy Del Rosario, Anjo Gerongan, KJ Natividad, Bebot Monteroza, Gericho Galicha, Ceejay Golloso, Jay-R Dela Rosa, Cymond Santos, Jasper Del Pilar at Rolly Temporosa.

Katuwang ang coaches na sina Jay Cruz, Judah Villamor, Yong Catequista, John Akindeli at Jeus Albano.

Nagpapasalamat ang AMA Online sa walang sawang suporta nina Ambassador Amable R. Aguiluz V, President Dr. Amable C. Aguiluz IX at VP Darwin Domiguez.

Binabati ko ang aking kumpare at boss na si Joseph Chua ng belated happy birthday at ingat sa pagbiyahe papuntang Amerika.

Congratulations sa Elite Philippines sa kanilang pang-35 kampeonato at kay MVP Irus Chua ng 17U & 15U Throwdown division.

Magkakaroon po ng libreng basketball clinic sa mga enrolled students ng AMA sa darating na Hunyo 2023 sa AMA University sa panguguna ng inyong lingkod bilang sports director.