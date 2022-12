Aling Insurance ang Uunahin Ko?

“Atty. Martin, ano po ba ang pinakaimportanteng klase ng insurance? Bagong kasal po kasi ako ngayon at buntis na si misis. Iniisip namin ng asawa ko na kumuha ng insurance, pero limitado lang ang budget namin. Hindi pa namin alam aling insurance ang uunahin. Kaya humihihingi po ako ng tulong sa inyo, Atty! Maraming Salamat.” – Arlo

Dear Arlo,

Pagbati sa bagong kasal at sa parating na anghel! Sa pagpili ng insurance, kailangang ibatay ito sa pangunahing pangangailangan ninyong mag-asawa. Sa pangkalahatan, mainam na unahing magkaroon ng Life Insurance, dahil napakahalagang tiyakin ninyong mag-asawa ang kinabukasan ng pamilya ninyo.

Alinsunod sa Section 10 ng Insurance Code, maaari mong kunan ng insurance ang buhay mo at pati buhay ng iyong asawa at ng inyong anak. Sila rin mismo ang pwedeng makinabang sa insurance mo kung itatalaga mo silang benepisyaryo.

May Life Insurance na nagbibigay hindi lang ng proteksyon, kundi pamumuhunan (investments) din. Isa itong magandang pagkakataon upang unti-unting lumago ang pondo ng pamilya ninyo habang protektado kayo sa hinaharap.

Hindi lang buhay ang pwedeng ma-insure. Bukod sa Life Insurance, may insurance din para sa tahanan at mga ari-arian, kalamidad, paglalakbay, at iba pa. Hindi matatawaran ang katiyakan kapag alam mong protektado ng insurance ang tirahan ninyo, ang sasakyang ipupundar ninyo, ang pamilya mo sa bawat pagkakataong lalabas o maglakbay kayo, laban sa alinmang pinsala o kapahamakan.

Gayunpaman, hindi mo kailangang sabay-sabay bilhin ang lahat ng nasabing insurance, lalo na kung nagsisimula pa lamang kayong mag-ipon. Ayos lang iyan; planuhin lang ninyong mabuti ang inyong mga prayoridad, at unti-untihin ninyong palawakin ang inyong proteksiyon.

Hiling ko ang magandang buhay para sa inyo ng asawa’t anak mo, Arlo. Nawa’y pagbigkisin ang pamilya mo ng lubos na pagmamahal, pagsasama, at kalinga ng Maykapal, tungo sa isang panatag at malugod na kinabukasan.

Para sa dagdag-kaalaman tungkol sa Life Insurance, pwede kang makipag-ugnayan sa COCOLIFE sa kanilang webpage (www.cocolife.com) o sa numerong ito: (02) 8810-7888. Para naman sa dagdag-kaalaman tungkol sa iba pang klase ng insurance, maaari kang makipag-ugnayan sa COCOGEN Insurance sa kanilang webpage (www.cocogen.com) o sa numerong ito: (02) 8830-6000.