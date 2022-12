Abogado ni Quiboloy pumalag sa imbestigasyon ng Kamara

Tutol ang abogado ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy sa kagustuhan ng Kamara na imbestigahan ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng nasabing pastor.

Nauna rito, naghain ng resolusyon ang mga miyembro ng Makabayan bloc upang paimbestigahan ang kasong sex trafficking, rape at physical abuse laban Quiboloy subalit pinalagan ito ni Atty. Ferdinand Topacio, ang abogado ng kontrobersyal na pastor.

Magugunitang sinabi ng US Department of Treasury na sangkot sa human rights abuse at panghahalay ng mga menor de edad ang Kingdom of Jesus Christ pastor. “For more than a decade, Apollo Carreon Quiboloy engaged in serious human rights abuse, including a pattern of systemic and pervasive rape of girls as young as 11 years old, as well as other physical abuse.”

Wala pa rin umanong ginagawang hakbang ang kasalukuyang administrasyon laban sa mga alegasyon kay Quiboloy.

Si Quiboloy ay malapit na kaibigan at spiritual adviser ni dating pangulong Rodrigo Duterte at nito lamang nakaraang eleksyon ay inendorso nito ang tambalan nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. (Carl Santiago)