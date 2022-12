2 Pinoy swak sa Japan Aerospace iskolar

Dalawang estudyante mula sa University of the Philippines ang inanunsyo bilang pinakaunang mga scholar ng Japan International Cooperation Agency-Japan Aerospace Exploration Agency (JICA-JAXA).

Ayon sa JICA Philippines, napili sina John Paul Almonte at Charleston Dale Ambatali bilang mga scholar kasunod ng kanilang immersion sa JAXA sa pamamagitan ng Network for Utilization of Space Technology (JJ-NeST).

“The Philippines has one of the youngest populations in Asia. Thus, the JJ-NeST is an opportunity to tap a talented pool of next gene­ration Filipino innovators in space deve­lopment.

“At the same time, this is a means for JICA to also help build human resources who can launch new ideas to address areas like climate change and industry development,” saad ni Chief Representative Sakamoto Takema.

Ibinahagi ng dalawang Pinoy student sa kanilang immersion ang mga pag-aaral nila. Si Almonte ay nagde-deve­lop ng tracking system para sa ground sensor terminar na ginagamit sa mga satellite.

Makakatulong ito sa environmental monitoring, emergency communications, at telemedicine.

Habang si Ambataloi naman ay nakapokus sa space-based solar power stations na kokolekta ng power mula sa araw at ipapadala ito sa Earth. Para naman ito sa stable na source ng renewable energy. (MJ Osinsao)