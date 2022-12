Warriors bangungot inabot kay Giannis Antetokounmpo

TULOY ang bangungot ng Golden State sa road, muli na namang sumadsad sa Bucks 128-111 Martes ng gabi sa Fiserv Forum sa Milwaukee.

Sumandal ang Bucks sa 30 points, 12 rebounds ni Giannis Antetokounmpo na kahit 9 of 26 sa field ay 11 of 17 sa free throws.

May double-double pang 25 points, 11 rebounds off the bench si Bobby Portis, nagdagdag 20 points si Khris Middleton si Milwaukee.

Nagbaon ng 45 of 82 shots ang Bucks kumpara sa 38 of 95 ng Warriors.

Namuno sa Golden State ang 20 points ni Stephen Curry sa kabila ng 3 for 10 shooting lang sa 3s.

Dinagdagan ng 18 points ni Jordan Poole, malamyang 2 for 7 si Klay Thompson mula long range tungo sa 14 markers.

Overall ay 2-12 ang Warriors ngayong season kapag naglaro sa labas ng Chase Center. (Vladi Eduarte)