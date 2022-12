‘Wag payagan ang Grab

Mukhang dapat na nga munang ma-itsapuwera sa “Motorcycle o MC Taxi pilot study itong Grab Philippines dahil na rin sa samu’t saring kuwestyon at mga isyu na nalikha ng merger nito sa Move It.

Mula nang bilhin ng Grab Philippine ang Move It noong Agosto, marami nang kuskos balungos na lumutang. May mga nagsasabing ang Grab-Move It deal ay ginawa para magkaroon ito ng instant accreditation sa MC Taxi.

Ang Move It ay kasama sa tatlong motorcycle taxi companies na pinayagang makibahagi sa pilot study. Bukod sa Move It, kasama ang Angkas at Joyride. Hindi pa tapos ang pilot study pero nagugulo ito dahil sa pagpasok ng Grab.

Bagama’t sinasabi ng Move It na sila pa rin naman ang kasama sa pilot study at hindi ang Grab, kumbinsido ang iba na Grab na ang nagpapatakbo sa naturang kumpanya kaya maituturing umanong paglabag ito sa guidelines ng MC Taxi.

Ilan lamang ito sa mga isyu pero hanggang ngayon ay hindi ito maayos-ayos kaya naman isinusulong ng ilang mambabatas na suspendihin ang partisipasyon ng Grab Philippines at Move It sa “Motorcycle o MC Taxi pilot study.”

Naunang kinondena ni House Committee Vice Chairman and Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pag-entra ng Grab at pagbili sa Move It. Sinabi niyang ‘premature’ ito dahil hindi pa tapos ang pag-aaral para sa motorcycle taxis. Aniya, hindi naman siya tutol na magkaroon ng new players sa motorcycle taxi industry pero kailangang gawin ito kapag meron nang batas na gagabay upang matiyak ang kaligtasan ng lahat partikular ng mga mananakay.

Sa pagdinig ng House Committee on Metro Manila Development, sinabi ni Rep. Chua na mas makabubuting alisin muna ang Grab/Move It sa pilot test habang hindi pa nareresolba ang iba’t ibang reklamo ng stakeholders laban sa usapin ng acquisition.

Sabi pa ni Chua, maaaring ikunsidera ng TWG na patawan ng sanctions ang Grab/Move It base sa ginawa nilang paglabag.

Para nga naman kasing nagkagulangan nang bigla na lamang makapasok ang Grab. Kaya para mawala ang gulo, alisin ang pinagmumulan nito. Alisin ang Grab. Pailalim ang naging diskarte ng Grab kaya marami ang pumapalag. Ngayon pa lamang kinatatakutan na kung ano ang magiging epekto ng higanteng kumpanya sa mga maliliit na players. Nangangamoy monopolyo na ba?

Kahit anong paglilinis ang gawin ng Move It, alam natin kung sino ang tunay ang nagpapatakbo ngayon sa kanila. Imposible na lamang pumayag ang Grab na Move It pa rin ang masunod. Kung papayagan ang mga ganitong klase ng panghihimasok ng Grab, may dapat ngang ikaalarma ang ibang players sa motorcycle taxi industry.