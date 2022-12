Richard kinababaliwan sa Tate, Europe

In fairness sa sa ABS-CBN, Dondon (my dear editor), kahit hindi nga na-renew ang kanilang franchise sa kanilang free TV, namamayagpag pa rin sila around the world dahil sa kanilang TFC (The Filipino Channel) cable channel.

Pati iWantTFC app nila, sobrabng tinututukan for their shows at mabili rin ang live streaming nila sa YouTube. Ako nga, sa YouTube nanood ng ‘The Iron Heart’ action-drama series na pinagbibidahan ni Richard Gutierrez.

Actually, may mga kaibigan ako na taga-Amerika at Europe na madalas na nagtsa-chat sa akin at pinupuri ang ‘The Iron Heart’, si Richard at ang ibang cast ng nasabing action-drama series.

Si Louie Aguinaldo na base sa Arizona at kilalang ka-close ni Ms. Roselle Monteverde ng Regal Entertainment, Inc. ay nakachikahan ko at ang topic niya ay si Richard and ‘The Iron Heart’.

Sabi niya, “I’m telling you, Jun, bagay na bagay kay Richard ang ‘The Iron Heart’ series niya sa ABS-CBN. Ang galing ng action scenes niya. Palagi kong pinapanood ang show na ‘yon.”

Actually, nang magkasabay nga kami sa ABS-CBN noong isang gabi ni Regine Velasquez-Alcasid at napag-usapan namin si Richard at ang ‘The Iron Heart’, nag-dialogue ang Asia’s Songbird na maganda ang show at sabihin nga nga raw kay Richard na congratulations.

Nang makachikahan ko kahapon si Annabelle Rama na kagagaling lang sa South Korea kung saan sumuporta sila ng mister na si Eddie Gutierrez at ibang mga miyembro nila sa exhibition boxing fight doon ng ating Pambansang Kamao na si Manny Pacquiao, naikuwento ko ang positive feedback sa kanyang anak at sa show nito at tuwang-tuwa siya.

“Salamat naman at maraming nanood at magaganda ang sinasabi nila. Sabihin mo kay Regine, thank you,” masayang reaksiyon ni Bisaya sa kuwento ko.

Anyway, hanggang December 22 pa si Richard at ang mga taga-‘The Iron Heart’ sa Cebu kung saan kinukunan ang ‘The Iron Heart’.

Bale Christmas break nila at sa January uli sila babalik doon para sa pagpapatuloy ng kanilang taping.

Miss na rin ni Richard ang mag-iina niyang sina Sarah Lahbati, Zion at Kai na nagpunta rin sa South Korea at sumuporta kay Pacquiao.

Bongga!

Direk Lino malaki ang tiwala sa showbiz press

Bongga rin si Direk Lino Cayetano dahil kuwento niya bago nagsimula ang presscon ng ‘Nanahimik ang Gabi’, ang 2022 Metro Manila Film Festival official movie entry nina Ian Veneracion, Heaven Peralejo at Mon Confiado, gusto raw niyang ma-feel ng entertainment press at ng lahat ng mga kasali sa event nilang ‘yon ang pagbabalik-sinehan kaya sa SM North EDSA Director’s Club Cinema raw ang kanilang venue.

Sabi nga ni Direk Lino, wish niya na ngayong Christmas ay magbalik-sinehan ang mga mahihilig manood ng pelikula.

Sana nga raw ay maging matagumpay ang 2022 MMFF.

Wish nga raw niya na ang walong pelikulang kasali sa nasabing filmfest ay suportahan ng ating mga kababayan.

“Hindi lang ang ‘Nanahimik ang Gabi’, sana lahat ng walong kasali sa (2022) MMFF, suportahan,” sey ni Direk Lino.

Ang saya rin, Dondon, dahil isa si Direk Lino sa mga naniniwala sa tulong ng entertainment press kaya nga ang hiling niya ay suportahan natin ang kanilang pelikula at ang iba pang mga kasali sa 2022 MMFF.

‘Yun na!