Rianne Malixi babantayan sa Malaysian Amateur Open

ASINTA nina Lois Kaye ‘LK’ Go at Maria Rafaela ‘Mafy’ Singson ang malakas na simula pagsama kay Rianne Mikhaela Malixi sa pagpuntirya sa korona ng 118th Malaysian Amateur Open 2022, na hahambalos ngayon sa Palm Resort Golf and Country Club-Cempaka course sa Johor Bahru.

Alas-8 ng umaga ang tee off ni Go kasabay sina Korean Kim Ye Rim at Malaysia’s Wang Xin Yao at Chong Shin Ling, samantalang si Singson ay sa alas-8:40 ng umaga sa hole No. 10 din gaya nina Canada’s Lucy Lin, Mirabel Ting ng Sarawak at Wong Xian Xuan ng W. Persekutuan.

Pero nakatutok ang karamihan kay Malixi, na inaasahang aangat sa World Amateur Golf Ranking event sa nasisilip na kumpiyansa sa pakikipagbakbakan ng ICTSI-back star dito laban kina local bets Kaathiyayani Gunasegar at Pang Hee Jie, at Indonesia’s Natalia Yoko sa alas-7:50 ng umaga sa backside din ng par-72 layout.

“I like the course layout, not easy with the wet and dewy conditions but knowing where to place and execute your tee shots and irons leave a great chance for an easier target angle to the pin and putt,” anang 15-anyos na golfer.

“I just have to open doors for birdies to go low tomorrow (Huwebes),” sey pa ni Malixi, kinopo ang titulo ng Thailand Amateur Open noong October, at pumalag sa 5th Women’s Amateur Asia-Pacific Championship sa Thailanddin at sa ICTSI Villamor Match Play sa Pasay pareho nitong November.

Pero ang nakakatulirong putting ang pumigil na madagdagan ang koleksyon ng kanyang tropeo. (Ramil Cruz)