Respeto sa Greatest of All Time! MVP trophy ipapangalan kay Michael Jordan

UMPISA ngayong 2022-23, tatawagin nang The Michael Jordan Trophy ang ibibigay sa NBA Season MVP.

Binago ng liga ang mga pangalan ng tropeong ibibigay sa KIA Performance Award winners, kasama ang bagong pagkilalang The Jerry West Trophy para sa Clutch Player of the Year.

Ang Defensive Player of the Year ay tatanggap ng The Hakeem Olajuwon Trophy, Wilt Chamberlain Trophy sa Rookie of the Year, John Havlicek Trophy sa Sixth Man of the Year, at George Mikan Trophy sa Most Improved Player of the Year.

Tumitimbang ng 23.6 pounds, may taas na 23.6 inches ang bronze Jordan Trophy – para sa jersey number at six NBA titles ni Jordan sa Chicago Bulls.

Nilagyan ito ng five-sided base para sa limang MVPs ng His Airness.

Sa unang anim na dekada, ipinangalan ang MVP trophy kay Maurice Podoloff – ang unang commissioner ng liga. (Vladi Eduarte)