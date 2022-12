Raffy Tulfo papakabitan ng CCTV mga presinto

Dapat kabitan ng closed-circuit television (CCTV) system ang lahat ng istasyon ng kapulisan sa bansa para makatulong na mabawasan ang pag-abusong ginagawa ng ilang pulis scalawag, ayon kay Senador Raffy Tulfo.

“A lot of human rights violations happen in the police precincts upon arrest or invitation of suspects or persons of interest. Mapipigilan ng CCTV sa mga presinto at detention facilities ang pambubugbog ng mga naaaresto,” sabi ni Tulfo sa kanyang privilege speech noong Martes.

“Matitigil din ang pagpasok ng mga unauthorized individuals sa presinto para mambugbog ng detainees na minsan ay bumubugbog sa mga detained individuals. Mapipigilan din ang pagpasok ng mga pinagbabawal na droga sa mga detention center,” dagdag.

Bilang isang brodkaster, sinabi ni Tulfo na nakatanggap siya ng maraming reklamo hinggil sa mga paglabag na ginagawa ng mga pulis, na madalas target ang mga mahihirap.

Sabi niya, maghahain siya ng panukala na nagmamandato na magkabit ng security camera sa lahat ng istasyon ng pulis. (Dindo Matining)