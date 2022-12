Rachelle Anne Daquis nagbahagi ng biyaya sa kanyang ika-35 kaarawan

SA halip na siya ang maghintay ng regalo para sa kanyang kaarawan, nagbahagi pa ng kanyang munting regalo ang Cignal HD Spikers star player na si Rachel Anne Daquis sa mga estudyante na may mga espesyal na pangangailangan.

Nagdiwang ng kanyang ika-35 na kaarawan si Daquis nitong Martes, Disyembre 13, at nang araw ding iyon ay namahagi siya mga makinang panahi.

Namigay ng mga sewing machine si Daquis sa mga Special Education (SPED) students ng San Jose Elementary School sa Montalban, Rizal.

Sa kanyang Instagram account, ibinahagi ni Daquis ang kanyang kasiyahan na makapagpasaya ng mga estudyanteng may espesyal na pangangailangan.

Ayon kay Daquis, lagi umano siyang nananalangin na biyayaan siya, upang maibahagi niya sa ibang taong higit na nagangailangan ang biyayang kanyang natatanggap.

“I always pray to God to bless me, so I can bless other people, and yes, he never fails.I love you and I thank you Lord for giving me this life full of blessing. I will forever be your instrument. Thank you for all the birthday greetings! May God bless you all!,” ayon sa caption ni Daquis sa video na kanyang ibinahagi sa kanyang pagbisita sa naturang eskwelehan.

Tumapos ng ikalawang puwesto at nakakuha ng silver medal ang koponan ni Daquis na Cignal HD Spikers nitong katatapos lamang na PVL Reinforced Conference kung saan tinalo sila ng Petro Gazz sa korona. (Annie Abad)