PSC Chairman Noli Eala natatanaw tambak na ginto

OPTIMISTIKO si Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Jose Emmanuel “Noli” Eala na mas maraming gintong medalya at tagumpay ang nakalaan para sa Pilipinas sa susunod na taon sakaling tuluyang pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang national budget sa darating na Disyembre 15.

Sinabi ni Eala na maliban sa inaayos pa nitong malalim na usapan para sa tuluyang pagtatayo ng Philippine Sports Training Center (PSTC), umaasa rin itong maaaprubahan na ang hiling niyang pondo.

“Iyung budget for the the PSTC was put on hold kasi may dapat pa gawin at hindi pa natin naisasaayos ng husto,” sabi ni Eala Miyerkoles ng gabi sa pakikipagharap nito sa mga manunulat sa Rizal Memorial Sports Complex.

“But the rest of the details on our submitted budget proposal will stay,” sabi ni Eala na lubhang pinasamalamatan ang tumulong sa Kongreso at Senado sa pamumuno nina House Youth And Sports Development Chairman Faustino Michael Carlos III Dy at Senate Committee on Sports Senador Bong Go.

“We are really looking forward to fully focus on all sports level and implement our grassroots to elite program,” aniya.

Idinagdag pa ni Eala na nakatakdang pirmahan ng pangulo ang national budget ngayong araw, Disyembre 15.

Matatandaan na humiling ang PSC ng budget na P5.216 bilyon para sa 2023 kung saan malaking bahagi nito ay gagamitin para sa paghahanda at paglahok ng mga atleta sa mga internasyonal na kompetisyon. (Lito Oredo)