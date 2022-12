Proteksyon sa same sex marriage pirmado na ni Biden

Pirmado na ni US President Joe Biden ang batas na magbibigay ng proteksyon sa same sex marriage.

Itinuring ni Biden na rights victory ang nasabing batas na lantad na sumusuporta sa kasal ng dalawang tao na may parehong gender kahit noong siya ay Bise Presidente pa lang.

“America takes a vital step toward equality, for liberty and justice, not just for some, but for everyone,” ani nito sa isinagawang signing ceremony nitong Martes.

Nagkaisa ang mga mambabatas na sumusuporta rito na maipasa ito upang hindi ito matulad sa pagkontra ng US Supreme Court sa itinutulak na abortion rights noong Hunyo.

“Today, we are making history and making a difference for millions of Americans. We are telling the millions of same-sex and interracial couples that we see them and we respect them,” ayon naman kay US Senator Tammy Baldwin, ang kauna-unahang lumantad na gay lawmaker.