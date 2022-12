Pinarangalan ng Batangas: Huling burol ni Jovit nagmistulang concert

December 14 inihatid sa kanyang huling hantungan ang kauna-unahang grand champion ng Pilipinas Got Talent na si Jovit Baldovino sa kanyang bayan sa Batangas, City.

Nasa huling gabi nito ang tumatayong manager niya na si Jerry Telan at gayundin si Elena dela Vega hanggang sa libing ng mahusay na singer.

Kaya na-witness nila ang mga parangal na ipinagkaloob dito mula pa sa last night ng wake. Sa estimate ni Jerry, libong tao raw ang nagsidating para masilayan si Jovit sa huling sandali.

Bukod pa rito, ang mismong bayan ng Rosario, Batangas ay nagbigay ng parangal sa kanya. Malaking karangalan nga naman ang dinala ni Jovit sa kanilang bayan mula pa nang magwagi siya sa PGT.

Nagmistulang concert nga ang naganap sa huling gabi ng lamay niya. May mahigit sampung local bands daw ang nag-perform na nag-alay ng mga awitin para kay Jovit. Kabilang na sa mga kinanta nila ang mga popular songs niya.

Hanggang sa libing ay napakarami raw ng mga taong naghatid dito. At 29, masasabinng marami pa sana itong maaaring maiambag sa mundo ng musika.

Pero sa pagpapahalaga at pagmamahal na bumubuhos sa kanya ngayon, siguradong masaya ito saan man naroroon.

Bettina sinilang na si Amina

Dalawa na ang anak ni Bettina Carlos. Aside sa kanyang almost teenager na rin na si Gummy Carlos, may second baby na ang dating Kapuso actress/host sa kanyang husband na si Mikki Eduardo.

Pinanganak na ni Bettina ang baby nila ng kanyang Mister nitong December 12. Kaya nakuha pang magbiro ng asawa niya na “add to cart” daw for 12/12 ang kanilang anak.

Baby girl muli ang second baby nila na pinangalanan nilang Amina. Ang caption nito sa picture ng kanilang baby, “Dati palangoy-langoy ka lang. Ngayon, andito ka na. Lakas! Welcome to this world, Amina.”

Supposedly, second baby na sana nina Bettina at ng kanyang Mister si Amina, bukod pa kay Gummy na anak ni Bettina when she was still single. Kaso, nagkaroon ito ng miscarriage.

At ngayon nga, answered prayer na sila. Lalo na si Gummy na matagal ng pinagpi-pray ang magkaroon siya ng kapatid.

Sa ngayon, mas naka-base na si Bettina sa La Union kunsaan, meron silang bagong tayong bahay at resort.