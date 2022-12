PBBM tinamaan ng sipon sa Belgium

Inabot ng sipon at pamamaos si Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. dahil sa malamig na klima sa Brussels, Belgium.

Nakatakda sanang humarap ang pangulo sa media nitong Martes nang gabi subalit pinayuhang magpahinga na lang at sa halip ay si House Speaker Martin Romualdez ang humarap sa mga mamamahayag.

“He’s got a cold. Namaos lang yata siya. He has a cold. I think, I know he has a cold right now. I told him to rest. I hope he gets some rest tonight. he’s got a cold,” ani Romualdez.

Sa pagharap pa lamang ni Pangulong Marcos sa Filipino community kamakalawa ay napansin na ang pamamaos ng kanyang boses.

Nabigla umano ang pangulo sa napakalamig na klima sa Brussels kung saan umabot sa negative 3 ang temperatura noong Martes.

Umalis ang pangulo at delegasyon nito sa Pilipinas noong Linggo na ang klima ay 35 degrees Celsius at pagdating sa Belgium ay sinalubong sila ng napakalamig na temperatura. (Aileen Taliping)