Pasyalang malamig, G na sa Tanay ngayong Pasko!

Miss Tanay, Miss Nature Trip! Yan na ang madalas na tawag sa akin ng mga amiga ko dahil palagi akong nasa iba’t ibang magagandang lugar sa Tanay. Mistulang tour guide na ang peg ko dahil ako ang tanungan kung saan masarap mag- picnic, mamasyal, magkape , mag- camping o pinasosyal na glamping lalo na ngayong magpapasko!

Napaibig na talaga ako sa lugar dahil malapit lang ito sa amin sa Cainta. Madaling puntahan kapag nakasasakyan o kahit mag-commute. Walang mahal na toll gate. Hindi crowded, malinis at maganda ang daan, walang malalaking gusali at higit sa lahat ay budget friendly. May lugar din na walang signal kaya sakto kapag gusto mong magmuni-muni.

Kaya kung feel ninyong lumabas ngayong Pasko, narito ang ilang lugar para sa staycation, day tour o al fresco dining na tiyak na mag-e-enjoy ang pamilya.

The Pinehills Farm

Brrrr sa lamig dito. Isang wellness sanctuary na may malawak na lugar kaya ihanda ang sarili sa paglalakad. Pero kung hindi feel ang walking ay pwede nang maglatag ng sapin sa damuhan at ready nang i-enjoy si Mother Nature.

Walang sulok na hindi ka maa-amaze sa ganda ng mga kabundukan at puno na mistulang mga giant broccoli flowers. Mare-relax ang mga mata at isipan habang tinatanaw mo sa iyong harapan ang Sierra Madre Mountain ranges na kakampi natin kapag bagyo season.

Tiyak na maaaliw ang mga bagets sa pag-iikot dahil maraming puno, halaman, bulaklak at alagang hayop sa farm gaya ng kabayo, gansa, bibe, kalabaw. May fishpond din kung saan pwedeng mamingwit ng isda.

May mga gazebo na marerentahan para mag-picnic. Pwedeng mag-overnight sa kanilang room o mag-rent ng tent para masilayan ang sea of clouds at its finest tuwing madaling araw.

Epic Farm Rainforest

Hindi kalayuan sa The Pinehills Farm ang Epic Rainforest na parang Baguio at Tagaytay feel din dahil nasa tuktok ito ng bundok. Kahit nakaupo ka lang maghapon ay enjoy ka sa place sa lakas ng hangin, tahimik at preskong paligid.

Noong namasyal kami dito ay hindi ko namalayan ang oras at halos inabot kami ng gabi na puro kwentuhan at tawanan. Masarap ang Tsokolate de Batirol na may partner na suman. Maraming food na pwedeng pagpilian sa kanilang restaurant na sakto ang presyo.

May mga estatwang hayop gaya ng dinosaur, zebra at iba pa na paboritong sakyan ng mga bata. Hangin pa lang dito ay ulam na dahil sariwa at walang katulad kaya’t binabalikan.

Perfect ang lugar sa team building at wedding venue dahil parang ang lapit ng langit na mistulang saksi sa sinumang couple na gusto ng forever.

Tanay Highlands Cafe

Time to recharge! Narito na lahat ng hanap mo para mag-chillax. Food? Check! Masarap ang kanilang pagkain lalo na ang Lechon Macau, Beef Tapa at Pesto with Chiken Picatta. Drinks? Check din ang Flat White espresso- based coffee at Ube Halaya Latte. View? Check na check ang kanilang panoramic scenery. Tanaw dito ang Pililla Wind Farm na binuksan na uli sa publiko, Laguna Lake, Sierra Madre mountains at Mount Makiling.

Lalong mapapasarap ang kain dahil sa cold weather lalo na ngayong Christmas season kung saan pumapalo ang temperature sa 17 degrees. Kakaiba din ang perfect sunset na hindi dapat ma-miss sa lugar.

Highly recommended ang place dahil may parking, malinis na comfort room at higit sa lahat friendly ang staff na karamihan ay lokal.

Bukas ang kanilang al fresco restaurant mula 6am hanggang 8pm. Maaring mag- message sa Facebook page para sa reservation.

How to get there? Kung naka- private car, i-pin o Waze ang gustong lugar. Kung commute, mula Cubao ay sumakay ng jeep to Cogeo bayan o mag LRT hanggang Antipolo station at mag-jeep pa-Cogeo. Mula Cogeo ay sumakay ng biyaheng Sampaloc at sabihin sa driver kung saan gustong bumaba. Along the highway lang ang mga ito kaya madaling makita.

Payo lang sa lahat na ngayong magtatapos ang taon ay huwag nating kalimutang magpasalamat sa lahat ng biyaya at mga pagsubok na nagpatibay sa atin. Sa mga tahimik na gusto nang bumitaw subalit patuloy na lumalaban sa buhay. Try something new kaya tara na sa Tanay!