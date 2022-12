Padulas kay coach, playing time kapalit

MAGAGALING ang player ng isang college team pero nalilimitahan ang paglabas ng kanilang talento dahil pigil ang kanilang exposure.

Bakit?

Ayon sa mga bulungan, may peyboritismo si coach sa ilang manlalaro nito dahil daw tumatanggap ito ng padulas para sa mas mahabang playing time.

In fairness sa player na nagbebenepisyo sa mas mahabang playing time, magaling naman talaga ito kahit hindi bigyan ng ispesyal na atensiyon ni coach.

Pero dahil sa pineperahan ito ni coach, lalo siyang nagiging bida sa tuwing may laban ang kanilang team sa isang ligang pangkolehiyo.

Gayunman, may katapusan ang mahabang playing time, binangko na naman siya lately ni coach dahil humihirit ito ng dagdag na padulas.

Tsk! Tsk! Grabe si coach!

Hindi na nagpauto si player dahil umaabuso na raw si coach at hindi rin maganda ang performance ng kanilang team.

Sino si coach? May inisyal itong B.P. as in ‘Boy Padulas’! (Abante Sports)