Nganga sa apela! Fran Yu tinuluyan ng NCAA ManCom

Finals Game 3 sa Linggo:

(Ynares Centre – Antipolo)

3:00pm — Letran vs Benilde

NGANGA ang defending champions Letran Knights dahil sinopla mg National Collegiate Athletic Association (NCAA) Management Committee ang apela para alisin ang Game 3 suspension kay Fran Yu sa 98th titular showdown sa darating na Linggo sa Ynares Centre sa Antipolo City.

Inilahad ng NCAA sa kanilang statement na hindi tinaggap ng liga ang ipinadalang apela ng back-to-back defending champions ukol sa paninikong isinagawa ni Yu sa Game 2 sa mukha ni College of Saint Benilde Blazers forward Mark Sangco sa second period.

Nagresulta ito sa pagkakapataw ng ‘disqualifying foul’ at isang larong suspensiyon sa susunod na bakbakan.

Ayon sa liga, wala umanong sapat na ebidensyang iprinisinta ang Letran na magpapatunay upang alisin ang suspensiyon, gayundin ang hindi umano pagtutol sa tawag ng mga nararapat na opisyal sa laro.

“There was no new evidence presented by CSJL as required by the NCAA rules to lift the suspension and CSJL did not contest the judgment call of the game officials,” ayon sa statement.

Dahil sa naturang desisyon ay hindi makakapaglaro ang 24-anyos na top-court general ng Muralla-based squad para opisyal ng magtapos ang karera nito sa collegiate league.

Naging malaking instrumento si Yu sa magkasunod na kampeonato noong 2019 laban sa San Beda University Red Lions at pagwalis sa Mapua University Cardinals nitong Mayo 22, 2022. (Gerard Arce)