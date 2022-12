Nadine kay Rendon, mga basher: What if i-delete kita?

May pahaging si Nadine Lustre sa mga taong walang inatupag kundi ang mam-bash at mamintas sa kanya at sa kanyang mga post.

“What if i-delete kita?” say ni Nadine sa kanyang Facebook post nitong Miyerkules habang pinapakita ang poster ng movie niyang “Deleter” na pansabak ng aktres sa paparating na Metro Manila Film Festival (MMFF).

Siyempre pa, alam na alam ng mga netizen at fans ni Nadine na palaban talaga sa mga basher ang aktres.

Na kesehodang sinlaki ng katawan ni Rendon Labador ay hindi niya uurungan, huh!

Eh nitong nga nakaraang araw pa naman, binanatan ni Rendon si Nadine at tinawag siyang mahina ang utak, at sabaw mag-isip.

Akala kasi ni Rendon na kampi si Nadine kina Deanna Wong nang kumalat ang statement ng aktres na, “It’s not our responsibility to acknowledge everyone and to please everyone. Our responsibility is to give entertainment and that’s not a part of it.”

Banat ni Rendon kay Nadine, “Mahina ang utak ni Nadine Lustre. Tipikal na ganda lang pero sabaw pala.”

Nilinaw naman ni Nadine na noong 2021 pa ang statement niya na iyon. Pero ayaw paawat ni Rendon.

“Kahit sampung taon pa ang nakalipas hindi pa rin tama ang statement mo. Mahina ka talaga. Sinabi ko lang yung totoo para tumalino ka na,” dagdag pa ni Rendon.

What if i-delete ni Nadine si Rendon sa mundo ng social media? Hahaha!

Anyway, excited na nga ang mga fans na mapanood ang “Deleter” horror movie na ito ni Nadine na idinirek ng batikang si Mikhail Red. (Batuts Lopez)