Maharlika Fund may pakinabang pero hindi ubra ngayon – CamSur cong

Inihayag ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. na maaaring maging kapaki-pakinabang sa bansa ang panukalang Maharlika Investment Fund (MIF) pero hindi pa ngayon ang panahon para ipatupad ito.

Sa isang manipestasyon sa regular na sesyon ng plenaryo noong Martes, sinabi ni Bordado hindi pa napapanahon ang pagpapatupad nito dahil lubog pa sa utang na P13.2 trilyon ang bansa.

“The intention of sovereign wealth funds is very laudable, its primary functions are first and foremost, to stabilize the country’s economy through diversification and second, to generate wealth for future generations. As the president’s economic team puts it, the Fund can bring both direct and inter-generational benefits,” pahayag ni Bordado.

Aniya, ang paglalagay ng sovereign wealth fund sa pamamagitan ng MIF, ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa bansa kung gagawin nang maayos at sa tamang panahon.

“We have seen the success of sovereign wealth funds such as the Norwegian Fund, which is now worth $1.2 trillion,” anang mambabatas.

Pinuri naman ni Bordado ang mga may-akda ng House Bill 6398 o ang MIF Bill, para sa pagtanggal sa Social Security System at Government Social Insurance System para sa pagkukunan ng pondo.

Gayunpaman, kinuwestiyon ng Bicol lawmaker ang tiyempo ng pagsusulong para sa MIF sa panahong ito kung kailan kailangan pang makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya.